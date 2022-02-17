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В Подмосковье готовятся к салюту на День защитника Отечества

15:18
  • четверг
  • 17 февраля 2022

В дивизионе имени Михалкина проверяют установки

В подмосковных Ватутинках готовятся к праздничному салюту, который озарит небо над Москвой в День защитника Отечества. Залпы проведут чуть позже на полигоне. А сейчас в отдельном гвардейском салютном дивизионе имени Михалкина проверяют все 72 установки на базе "КамАЗа". В каждой - 6 модулей различного калибра.

За эффектную картинку отвечает специальное программное оборудование - именно с его помощью военные проектируют и моделируют в небе красочные полотна, от которых зрители не могут отвести глаз.

"Каждая программа отличается, фейерверочные изделия получаются в разном составе, в разном количестве. Допустим, калибры здесь 105, 125, 195 и 310 - и цветовая гамма всегда разная. Мы готовим программу, чтобы она была красочной и разнообразной", - заявил гвардии майор Сергей Тронин, замкомандира салютного дивизиона.

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