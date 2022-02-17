Волонтеры просят о помощи - хотя бы кормом

В Москве ищут хозяев для кошек из домашнего мини-приюта. Жительница Медведкова подбирала бездомных котов, выхаживала их и оставляла в своей небольшой квартире. Теперь, когда женщина умерла, животным снова нужна помощь, чтобы они в очередной раз не оказались на улице.

Единственного пернатого тесное кошачье соседство не смущает - он уверенно цокает по полу, загоняя хвостатых под кровать. Умеет и наоборот - привлечь внимание - с легкостью собирает вокруг себя заинтересованную аудиторию.

Все животные подобраны на улице отзывчивой и доброй женщиной Викторией. Ее однокомнатная квартира в Медведково со временем превратилась в домашний мини-приют, о котором она тщательно заботилась.

"Это именно кошки, которые попали в трудную ситуацию. Она могла найти их на улице. Например, котят, выброшенных в пакете. Они находились на холоде зимой, либо они были истощены и больны, то есть это те животные, которым срочно нужна была помощь. Она их находила, она их лечила. Как вы уже увидели, кошки в абсолютно нормальном состоянии", - рассказала Татьяна Кикутадзе, подруга Виктории.

Все животные - ухоженные и контактные, многие стерилизованы и привиты. Эта история разбивает стереотипы о "нехорошей квартире с кошками", с едким запахом на весь подъезд и недовольством соседей. Здесь всё наоборот. Волонтеры забили тревогу, только когда женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Многоцветные, пушистые и любознательные звери осиротели, о них стало некому заботиться.

"Это домашний мини-приют, который содержала одна очень добрая женщина, которая, к несчастью, скончалась на днях. Никаких неприятных запахов не было, она очень следила за своими животными, они никогда не бегали по подъезду", - заявила соседка Светлана Николаева.

"Это огромная боль для нас. Мы все плачем, переживаем. Она всю жизнь отдала бездомным животным, она столько спасла", - говорит старшая по дому на улице Широкая Татьяна Повецкая.

Теперь животных нужно срочно пристраивать. Все, кто может, стараются взять себе кого-то. Наталья пришла за серым роскошным котом Петей.

"Его нужно изолировать - ему нужен специализированный корм от мочекаменной болезни, и, по-хорошему, обследовать. Это единственное, что я сейчас могу сделать", - рассказала Наталья Васильева, соседка по району.

Животных остается еще очень много. Волонтеры просят о помощи - хотя бы кормом. Но можно стать куратором котика в приюте или забрать кого-то себе домой. Многих хотела пристроить сама Виктория, но не успела.

"Конечно, это не особо нормально, но в нашей жизни очень сложно быть добрым человеком, который очень любит животных и не может пройти мимо", - заявила Татьяна Кикутадзе, подруга хозяйки кошек.

На практике, если ситуация не получает огласки, спасенные животные снова оказываются на улице. Такая судьба может ожидать и этих кошек из Митина. Их хозяйка тоже заболела и потеряла работу. А животных в квартире - 53.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Егор Миронов, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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