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Москвичей предупредили о приходе циклона с ветром и дождями

15:32
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Будет тепло, но сыро и ветрено

На Москву надвигается мощный циклон "Иления". Он принесет с собой штормовой шквалистый ветер до 20 метров в секунду, а к вечеру начнутся залповые ливни.

В связи с этим столичные власти призывают жителей сегодня воздержаться от нахождения на улице. Если же избежать этого не удалось, то не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Еще одно испытание - атмосферное давление. Оно будет сильно падать - с 740 до 723 миллиметров ртутного столба.

"Семейство циклонов оттеснило на юго-восток тот солнечный антициклон, который успел нас порадовать в предыдущие дни. То есть в целом характер погоды меняется, кроме температуры, погода будет облачной, влажной, с осадками и, самое главное, ветреной. В четверг в Москве и Московской области прогнозируется порывы ветра до 20 метров в секунду", - сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

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