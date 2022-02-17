Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

Температура останется плюсовой и днем, и ночью

Дожди и мокрый снег ожидаются в столице в столичном регионе в субботу и воскресенье, 19 и 20 февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заметные осадки, по словам эксперта, прогнозируются на протяжении всех выходных. Благодаря этому высота снежного покрова уменьшится, однако плотность, напротив, будет возрастать, поскольку снег накапливает воду.

Столбики термометров в выходные будут показывать положительные значения. Ночью ожидается от нуля до трех градусов, а дневные температуры будут находиться в районе двух-четырех градусов тепла. Это на семь-восемь градусов превышает климатическую норму, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что циклон "Иления" принесет в Москву штормовой ветер. Вместе с ним прольются первые "чистые" дожди", а атмосферное давление резко упадет с 750 до 726 миллиметров ртутного столба.

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