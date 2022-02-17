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Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

13:41
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Температура останется плюсовой и днем, и ночью

Дожди и мокрый снег ожидаются в столице в столичном регионе в субботу и воскресенье, 19 и 20 февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Заметные осадки, по словам эксперта, прогнозируются на протяжении всех выходных. Благодаря этому высота снежного покрова уменьшится, однако плотность, напротив, будет возрастать, поскольку снег накапливает воду.

Столбики термометров в выходные будут показывать положительные значения. Ночью ожидается от нуля до трех градусов, а дневные температуры будут находиться в районе двух-четырех градусов тепла. Это на семь-восемь градусов превышает климатическую норму, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что циклон "Иления" принесет в Москву штормовой ветер. Вместе с ним прольются первые "чистые" дожди", а атмосферное давление резко упадет с 750 до 726 миллиметров ртутного столба.

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