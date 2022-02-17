Россия пообещала в четверг направить США ответ по гарантиям безопасности

Письмо будет обязательно обнародовано

Москва подготовила ответ на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности.

Бумаги будут отправлены сегодня, 17 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше", - заявил глава МИД по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.

Лавров подчеркнул, что письмо будет обязательно обнародовано, так как граждане имеют право знать, что происходит в мире.

"Если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться той ложью и откровенной пропагандой", - подчеркнул Лавров.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

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