В АТОР рассказали, во сколько обойдутся турпоездки на 23 февраля

Спрос на праздничные поездки выше, чем в другие дни февраля

Туристическая поездка, приуроченная ко Дню защитника Отечества, обойдется россиянам минимум в 40-45 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих — как в России, так и за рубежом. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам эксперта, спрос на февральские праздники выше, чем на предыдущую и следующую недели, а это вызывает рост стоимости туров. Активнее всего продаются турпакеты за границу стоимостью 55-60 тысяч рублей на двоих на неделю в гостиницы от трех звезд.

Жители России чаще всего покупают туры в Египет, ОАЭ, на Сейшелы и Мальдивы, в Доминиканскую республику и в Таиланд. Ломидзе уточнила, что на географию поездок влияют коронавирусные ограничения, сообщает РИА Новости.

Ранее в Ростуризме рассказали о промежуточных результатах очередного этапа программы туристического кешбэка. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что россияне очень активно путешествуют по стране и в межсезонье, особенно, когда есть прямая государственная поддержка.

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