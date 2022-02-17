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Путин призвал защитить молодое поколение от криминала

14:37
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Президент выступил на расширенном заседании коллегии МВД

Вся система МВД действует устойчиво и надёжно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства.

Подводя итоги работы, президент отметил высокий уровень профессионализма сотрудников ведомства при обеспечении порядка на выборах в Госдуму. Чётко и грамотно они действовали во время проведения переписи населения и на крупных международных мероприятиях. В целом в прошлом году сохранилась тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений. Но, как подчеркнул Владимир Путин, важнейшим приоритетом для МВД остаётся борьба с криминалом.

"Защитить молодое поколение от криминала - важнейшая задача для развития страны и для будущего её. На протяжении нескольких последних лет количество преступлений, совершённых подростками, снижается. Но это отнюдь не повод для самоуспокоенности", - заявил Путин.

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