"Стало больше порядка": Путин оценил российские дороги

Число ДТП в стране уменьшилось

В ходе выступления на коллегии МВД в четверг президент России Владимир Путин отметил, что в дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибает много людей - в том числе несовершеннолетних.

"Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах", - подчеркнул глава государства (цитата по РИА "Новости").

Путин добавил, что надо и дальше развивать взаимодействие правоохранительных органов с общественными, волонтерскими объединениями.

Вместе с тем президент особо отметил, что порядка на дорогах страны "стало больше", число ДТП уменьшилось.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в 2021 году самым аварийно-опасным временем для автомобилистов стали вечера пятниц. Всего с января по сентябрь прошлого года произошло более 109 тысяч ДТП, из них почти 97 тысяч - по вине нарушивших правила дорожного движения водителей. На московских дорогах люди чаще всего гибли из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля.

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