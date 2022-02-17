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Песков назвал фейком новую дату "вторжения" России на Украину

14:16
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Надеюсь, в это никто из вас не верит, заметил пресс-секретарь

В Кремле назвал и очередным фейком сообщения СМИ о новой дате "вторжения" Россию на Украину.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян не верить ни единой дате, которые тиражируют западные СМИ.

"Все оказалось вбросами и безответственными фейками. Никто из авторов этих новостей не признал свою неправоту. 20 февраля - очередной фейк. Надеюсь, в это никто из вас не верит", - сказал представитель Кремля.

Ранее американская газета Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, написала, что Россия "нападет" на Украину после 20 февраля – после окончания Олимпиады в Пекине, российско-белорусских учений и Мюнхенской конференции

До американцев о "вторжении" писали британские СМИ. Таблоиды Sun и Mirror написали, что Россия "вторгнется" на Украину 16 февраля в 4:00 по московскому времени. Утром 17 февраля Sun отредактировал статью, изменив "четыре утра" на "в любое время".

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