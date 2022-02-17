Путин призвал к самым жестким мерам против нелегальной миграции

Это напрямую связано с борьбой с экстремизмом

Президент России Владимир Путин заявил в четверг на расширенной коллегии МВД, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой.

"Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть выработаны против этих людей самые жесткие меры", - подчеркнул глава государства, которого цитирует "Интерфакс".

Любые проявления противоправной деятельности, продолжил российский лидер, должны служить основанием для быстрой высылки нарушителей за пределы России. А также - для запрета на въезд в будущем.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что приток мигрантов в Россию растет. "В 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан", - отметил зампред СБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram