ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал к самым жестким мерам против нелегальной миграции

14:27
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Это напрямую связано с борьбой с экстремизмом

Президент России Владимир Путин заявил в четверг на расширенной коллегии МВД, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой.
Путин назвал лучший способ адаптации мигрантов к жизни в России

"Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть выработаны против этих людей самые жесткие меры", - подчеркнул глава государства, которого цитирует "Интерфакс".

Любые проявления противоправной деятельности, продолжил российский лидер, должны служить основанием для быстрой высылки нарушителей за пределы России. А также - для запрета на въезд в будущем.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что приток мигрантов в Россию растет. "В 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан", - отметил зампред СБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Нелегальные мигранты
Нелегальные мигранты
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.