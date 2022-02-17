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В Думе предложили поднять возраст продажи алкоголя

14:23
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Это позволит решить демографическую проблему, считают авторы инициативы

В России следует установить минимальный возраст, с которого можно приобретать алкогольные напитки, в 21 год. Такое мнение в четверг, 17 февраля, высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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Парламентарий заявил, что алкоголь, как и табак и наркотики — "уничтожитель с точки зрения демографических факторов", поэтому необходимы конкретные инициативы. Повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года даст "три дополнительных года трезвости", считает Хамзаев.

В Думе также обсудили предложения по ограничению продажи алкогольной продукции рядом с образовательными учреждениями. Депутат Роман Птицын напомнил, что такое ограничение уже действует в России в отношении табачных изделий. Парламентарии предлагают запретить торговлю алкоголем на территории возле образовательных учреждений на расстояние не менее 100 м, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Минфине решили поднять минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальную цену на водку повысили на 7,4% до 261 рубля, на коньяк — на 7,6% до 480 рублей, на бренди — до 348 рублей.

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