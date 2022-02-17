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В ГИБДД опровергли введение штрафов по камерам за езду без ОСАГО

14:42
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Переход на такую систему требует кропотливой работы

В России пока не практикуется использование камер видеофиксации для рассылки штрафов автовладельцам, которые ездят без полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал начальник профильного отдела ГУОБДД МВД России Андрей Клименко.
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По словам Клименко, для перехода на такую систему "нужна кропотливая работа по стыковке баз данных" со страховщиками, иначе существует риск, что штрафы будут получать люди, застраховавшие свою ответственность.

Пока ГИБДД не убедится, что информационные системы состыкованы друг с другом и останется вопрос необоснованного привлечения к ответственности, автоматическая фиксация езды без полиса ОСАГО применяться не будет, заверил представитель МВД.

При этом не уточняется, в какие сроки россиянам ожидать перехода на новую системы выписки штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает РИА Новости.

В январе произошел сбой в работе сайта Госавтоинспекции из-за обновления программного обеспечения. Из-за этого в ряде регионов страны водители жаловались на невозможность проверить наличие штрафов.

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