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Доминикана отменила все коронавирусные ограничения

14:35
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Гражданам продолжат предлагать бесплатную вакцину

Президент Доминиканы Луис Абинадер сообщил о решении властей республики отменить все ограничения, введенные в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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"Использование маски, необходимость предъявления сертификата вакцинации для доступа во все места или другие ограничения теперь являются личной ответственностью каждого из нас", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Глава государства добавил, что начинается "восстановление свободы". По словам политика, стране при этом требуется в том числе и эмоциональное восстановление.

Как заметил Абинадер, система здравоохранения справляется с нагрузкой, гражданам продолжат предлагать бесплатную вакцину от COVID-19.

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