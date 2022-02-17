Эксперт оценил идею стартового пенсионного капитала для молодежи

РСПП предложил выделять молодым россиянам по 10 тысяч рублей

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с инициативой выделить молодым россиянам по 10 тысяч рублей для стартового капитала в добровольной пенсионной системе. Специалист по пенсионным накоплениям Сергей Звенигородский заявил, что подобная мера может помочь молодежи задуматься о действиях с будущей пенсией.

Как пояснил эксперт, с точки зрения финансовой грамотности регулярные уведомления о наличии уже сформированного счета для пенсионных накоплений будет мотивировать молодежь в более раннем возрасте задуматься о будущем пенсионном обеспечении.

Однако в случае реализации инициативы РСПП потребуется не только выделять молодежи средства, но и обеспечить информационную поддержку — как этими деньгами можно распорядиться. Звенигородский рассказал в интервью радио Sputnik, что если на постоянной основе обсуждать эту тему и направлять молодым россиянам "письма счастья", это сработает — молодежь "будет что-то собирать на свою будущую пенсию".

Ранее в России предложили ввести практику распределения 10% средств, полученных от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, среди новорожденных детей. Оставшиеся после выплат новорожденным средства предлагается ежегодно равномерно распределять между несовершеннолетними гражданами до достижения ими совершеннолетия.

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