Дымящееся здание посольства России в Киеве попало на видео

Пожара в самой дипмиссии нет

В Сети появились кадры дыма над российским посольством на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

В свою очередь в посольстве рассказали ТАСС, что дипмиссия работает в штатном режиме, никакого пожара у них нет.

"Пожара у нас нет, ничто не горит", — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Дениса Голенко пишет, что ничего экстраординарного не происходит.

Что именно горит, пока не ясно. В социальных сетях предположили, что сотрудники посольства якобы уничтожают секретные документы.

"Что-то еще подбрасывают туда, уже черный пошел", — прокомментировал автор видео.

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