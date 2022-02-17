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Крупное ДТП произошло на Минском шоссе в Москве

15:14
  • четверг
  • 17 февраля 2022

На перекрестке столкнулись пассажирский автобус и две иномарки

Движение на Минском шоссе сейчас сильно затруднено из-за массовой аварии на 108-м километре. Несколько часов назад на перекрестке столкнулись пассажирский автобус и две иномарки.

По некоторым данным, госпитализированы женщина и четырёхлетний мальчик, которые находились в одной из машин. Пассажиры автобуса не пострадали. В районе ДТП образовалась многокилометровая пробка, водителям рекомендуют искать пути объезда.

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