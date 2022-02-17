Польша собирается строить забор на границе с Россией

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Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, говоря о возможном строительстве забора на границе страны с Калининградской областью России, заявил, что такие планы существуют.
"Это действия, которые есть в планах Пограничной стражи", - приводит его слова РИА Новости.
В сентябре прошлого года из-за обострения миграционного кризиса Варшава ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Также продолжалось строительство забора из колючей проволоки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram