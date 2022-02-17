Песков рассказал о здоровье внуков Путина

О них заботятся должным образом

Семью Дмитрия Пескова коронавирус посещал неоднократно. Об этом рассказал сам пресс-секретарь президента России, напомнив, что семья у него большая. При этом он не знает, есть ли антитела к коронавирусу у его семилетней дочери Надежды – по словам Пескова, таких тестов никогда не проводили.

Представитель Кремля прокомментировал заявление директора Центра имени Гамалеи. Александр Гинцбург ранее сообщил, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду.

"Неважно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения. Понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно", - отметил Песков.

Ответил пресс-секретарь главы государства и на вопрос, есть ли антитела к коронавирусу у внуков Владимира Путина. Представитель Кремля заверил, что об их здоровье заботятся должным образом, передает ТАСС.

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