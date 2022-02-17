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МВД и ФСБ перекрыли крупный канал поставок наркотиков в регионы

15:41
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Изъята крупнейшая за последнее время партия героина

Сотрудники российских правоохранительных органов ликвидировали крупный канал поставки наркотических веществ в столичный регион и в другие субъекты Федерации. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
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Как уточнил глава МВД, его ведомство проводило операцию совместно с ФСБ. Благодаря этому перекрыт канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. У преступников изъяли более 31 кг героина на 185 млн рублей — это самая крупная партия за последнее время.

Также в ходе операции правоохранители задержали 19 участников преступного сообщества, включая организаторов. В преступное сообщество входили преимущественно граждане государств Центрально-Азиатского региона.

Возбуждено 50 уголовных дел по статьям 210, 226.1, 228.1, 229.1 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все фигуранты заключены под арест, сообщает "МВД Медиа".

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