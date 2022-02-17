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Названо число самозанятых в России

15:17
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Преодолена отметка в 4 миллиона

Заместитель начальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Дмитрий Акунов рассказал о количестве самозанятых в России.

Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч человек
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"Буквально вчера мы превысили отметку в 4,2 млн самозанятых", - приводит его слова ТАСС.

Спикер добавил, что доля применяющих специальный налоговый режим для самозанятых индивидуальных предпринимателей снижается и составляет сегодня 6% (в момент запуска было 14%).

Пилотный проект начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях с 1 января 2019 года, с 1 июля 2020-го - во всех регионах. Он предусматривает, что оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников граждане должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физлицами.

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