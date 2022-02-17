Минобороны подтвердило возвращение военных после учений

Участники маневров возвращаются в места постоянной дислокации

Военнослужащие российской армии возвращаются в пункты постоянной дислокации по завершении учений. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства указал, что согласно плану подготовки Вооруженных Сил соединения и воинские части, уже выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дисклокации комбинированным способом. Некоторые подразделения уже прибывают в свои воинские гарнизоны.

В частности, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа после маневров в Курской области вернулись в Дзержинск Нижегородской области.

Конашенков подчеркнул, что по завершении проверки сил реагирования Союзного государства в рамках российско-белорусских учений "Союзная решимость — 2022" российские военные также в свои пункты постоянной дислокации.

По программе продолжающихся в Белоруссии учений предстоит провести розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики, цитирует генерал-майора РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что по завершении совместных с Россией военных учений на территории Белоруссии не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы российской военной техники.

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