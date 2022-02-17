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Обострение в Донбассе связали с визитом Зеленского в зону операции

15:48
  • четверг
  • 17 февраля 2022

В ЛНР не исключают, что украинский президент лично отдал приказ

Обстрелы территории республик Донбасса, обострение обстановки в зоне конфликта связаны с визитом Владимира Зеленского в зону Операции объединенных сил Украины. В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики считают, что украинский президент лично дал указание на эскалацию.

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"Происходящее обострение обстановки связано с посещением Зеленском зоны ООС, после убытия которого и начались обстрелы территории республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта", - заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Обстреливая территорию ЛНР и ДНР из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Украинская власть игнорирует минские соглашения, применяет минометы и артиллерию, заявляют в ЛНР. Концентрация запрещенного соглашениями вооружений вблизи населенных пунктов указывает на подготовку Киевом силового решения в Донбассе, передает Луганский информационный центр.

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