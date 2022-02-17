В НАТО подтвердили участие в учениях в Грузии

Учения запланированы на весну

Североатлантический альянс будет принимать участие в военных учениях на территории Грузии, которые запланированы на весну 2022 года. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека альянса, эти учения проводятся совместно и демонстрируют, насколько близко сотрудничают власти Грузии и НАТО.

Весенние учения также стали центральной темой разговора министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе с Йенсом Столтенбергом в ходе визита грузинского политика в Брюссель, сообщает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс принял решение о вступлении в НАТО Украины и Грузии еще 14 лет назад — на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Однако до сих пор точные сроки вступления не установлены, в организации пока не могут их назвать.

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