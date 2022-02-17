Конашенков рассказал о возвращении военной техники с учений

Войска прибывают в свои гарнизоны

Соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его комментарий имеется в распоряжении ТВЦ.Ru.

"Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации", - сообщил он.

По словам Конашенкова, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа после маневров в Курской области вернулись в Дзержинск Нижегородской области.

Между тем железнодорожные эшелоны с бронетехникой, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в Нижегородскую область, где расположены их воинские гарнизоны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram