Страна отметит День защитника Отечества

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. 23 февраля – День защитника Отечества – выходной, и выпадает на среду. Так что работать предстоит четыре дня, а во вторник – на час меньше.

"По производственному календарю, 23 февраля (День защитника Отечества) является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпадает на среду. Таким образом, среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час", - сообщили в пресс-службе Роструда.

А мартовским праздникам будет предшествовать шестидневная рабочая неделя – 5-го марта, в субботу, россияне выйдут на работу, но завершат ее на час раньше обычного. Выходные в связи с Международным женским днем продлятся три дня - с 6 по 8 марта. Следующая за ними рабочая неделя будет трехдневной, передает ТАСС.

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