Захарова прокомментировала новую дату российского "вторжения"

На этот раз прогноз дало издание Politico

Первые подразделения российской армии прибыли на базы после учений. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он также отметил, что командирам воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий на полигонах, поставлена задача по разработке графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации.

Известный распространитель достоверных сведений Politico - тот самый, который громче всех продвигал дату 16 февраля, - сенсационно заявляет: день вторжения переносится. Оказывается, аналитики просто не туда посмотрели и неправильно рассчитали графики.

Акцент на 16 февраля был понятен. В сообщениях СМИ отмечалось, что президент Джо Байден сообщил западным лидерам разведданные, что Россия может начать свое вторжение именно в этот день. Однако, важный факт: высокопоставленные помощники Байдена никогда публично не заявляли, что именно 16 февраля станет днём начала войны. Некоторые предположили, что полнолуние может стать фактором, который позволит наземным силам улучшить ночную видимость.

И теперь якобы всё точно произойдёт 20 февраля. В этот день запланировано окончание совместных учений России и Белоруссии. Все американские высокопоставленные лица вместе с президентом Украины будут находиться в Европе на Мюнхенской конференции по безопасности. Очень кстати завершается и Олимпиада. В общем, судя по мнению Politico, отличная возможность напасть на Украину. В нашем МИД уже прокомментировали новую дату запланированного американскими журналистами вторжения России на Украину.

"Когда начнётся деэскалация и когда заканчивается эскалация. Это не наши термины и не мы их придумали. Это придумали пропагандисты. Насчёт 20 февраля - вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, о которых было объявлено. Насчёт того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю. Потому что не мы её раздуваем, и не мы этим занимаемся", - отметил Сергей Лавров.

Массовая истерия, которая раздувается Западом, уже дошла до абсурда. Москва неоднократно повторяла: шумиха вокруг пресловутого вторжения - все это фейк и вброс - то есть можно уже прекращать тыкать пальцем в календарь:

"Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается. Призываем госдепартамент не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического регулирования внутриукраинского конфликта".

Доводов рассудка западные политики не слышат. И, что главное, не хотят слышать. Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает упорно гнуть линию, что это, оказывается, именно Россия создаёт напряжённость на границе. Ему вторит и представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сейчас мы слышим от России заявления о выводе войск, но мы пока не видим никаких признаков деэскалации на местах. Наоборот, мы видим, что наращивание продолжается. Поэтому теперь нам нужны дела, чтобы мы поверили в слова, которые до нас пытаются донести", - сказала она.

В Кремле в четверг в очередной раз напомнили, что перемещать вооружённые силы по территории нашей страны - это наше суверенное право. Процесс возвращения войск в места дислокации с учений уже идёт, Минобороны ежедневно предоставляет информацию и видео.

Но это, очевидно, проходит мимо пресловутой американской разведки. Заокеанские патроны никак не могут подтолкнуть Киев и к тому, что надо выполнять Минские соглашения. И прекратить истреблять жителей Донбасса. Более того, официальный представитель Белого дома Джен Псаки накануне, в принципе, подвергла сомнению факт того, что геноцид имеет место быть. Заявления об обнаружении массовых захоронений на юго-востоке Украины назвала дезинформацией.

"Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты всё время ссылаешься. Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На юго-востоке страны продолжают рваться снаряды. Вот уже почти год в Донбассе действует режим полного прекращения огня. Но это в теории. На практике же ежедневные сообщения об очередных нарушениях и массированных обстрелах.

Александра Сергомасова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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