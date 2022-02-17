Собянин выделил гранты московским медикам на разработку и внедрение инноваций

Мэр открыл Московский центр инновационных технологий в здравоохранении

Мэр Москвы в четверг открыл Центр инновационных технологий в здравоохранении. Его главная задача - поиск и внедрение новых медицинских препаратов и методов диагностики. Сейчас в 30 столичных клиниках уже проходят пилотные испытания почти 100 проектов. Кроме того, Центр станет оператором грантовой программы, в рамках которой будут поддерживать научные разработки столичных врачей. На это из городского бюджета выделено более двух с половиной миллиардов рублей.

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"Мы предполагаем, что разработанный нами препарат будет менее токсичен для пациентов, и его возможно будет многоразово вводить", - пояснила младший научный сотрудник компании-резидента Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Ольга Ракитина.

В прозрачных отделах медицинского технопарка - яркие стартапы и прорывные идеи. 19 компаний-резидентов, которые проводят исследования в области генетики, онкологии, искусственного интеллекта и биотехнологий. Например, в этом принтере вместо чернил может быть специальный гель с живыми клетками.

"Этот принтер предназначен для печати органов. Забираются клетки от пациента, которым нужно пересадить орган. Из этих клеток выращивается орган, который ему необходим. Печатается на этом принтере, затем доращивается в инкубаторе и пересаживается ему", - рассказал инженер компании-резидента Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Александр Левин.

Самые фантастические идеи команды исследователей Центра превращают в реальность. В московских клиниках сейчас проходят испытания десятки результативных проектов. В том числе - технология замещения дефектов черепа специальным запатентованным материалом.

Эта технология сейчас тестируется в институте имени Склифосовского - она незаменима при сложных травмах с неровными краями, когда нейрохирургам необходимо повторить форму черепа и лица.

"Раньше такие дефекты закрывали последовательно, многими операциями, которые приводили к рубцеванию, и не всегда заживали. Поэтому инновационность заключается именно в индивидуальном подборе", - отметил главный внештатный специалист, нейрохирург, заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Андрей Гринь.

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении помогает сократить путь от создания технологий до их практического применения. С его резидентами в четверг встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пандемия воочию показала, что, конечно, нужны новые технологии, новые организационные подходы к инновационным технологиям и препаратам в области медицины. Мы уже не можем десятилетиями ждать выпуска какой-то новой технологии или препарата. Пандемия, помимо отрицательных историй, показала и позитивные тренды, когда можно в считанные месяцы принимать решения и внедрять новые препараты. Центр медицинских технологий города призван решать сразу несколько задач. Во-первых, это одно "окно" для клинических испытаний, чтобы можно было довести до промышленного уже масштаба те инновации, которые предлагается на рынке. Второе - оказание содействия инновационным компаниям, которые в этом центре могут размещаться по льготной аренде и создавать такой кластер медицинских, инновационных технологий", - сообщил Собянин.

Также московские медики в четверг получили гранты на разработку и внедрение инноваций - одобрены 80 заявок от 35 столичных клиник. Мэр предложил главным врачам и руководителям научных коллективов встретиться через год и обсудить предварительные результаты.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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