Глаза не закрываются: на Кубани девушке сделали неудачную пластику

Медики не считают себя виновными

Результат обычной пластической операции в Краснодарском крае теперь будут изучать в Следственном комитете. Молодая девушка решила подтянуть овал лица. А в результате оказалась изуродована врачами. Сами медики считают – никакой ошибки в их действиях нет.

Как доктор ни просит, пациентка не может ни улыбнуться, ни закрыть глаза. Она даже по улице ходит, спрятав лицо под медицинской маской. Говорит, так комфортнее, чтобы никого не напугать. Держит сейчас в дрожащих руках свой выписной эпикриз и вспоминает, какой красавицей была всего-то год назад. Побеждала в конкурсах красоты, ежеминутно выслушивала комплименты. И как ей взбрело в голову подтянуть овал и без того идеального лица? В родной сочинской клинике доктор её осмотрел. И сказал, как отрезал.

"Я пришла к хирургу на аппаратную процедуру, чтобы исправить овал лица. Сказал, что эта аппаратная процедура мне не поможет. И давай сделаем пластику. Я хороший хирург, я работаю в тандеме с одним из лучших хирургов Краснодара - Омар Халедом", - вспоминает пациентка.

По словам Юлии, они оперировали её вместе в Краснодаре. Причём, одной подтяжкой убедили не ограничиваться. Мол, ей просто необходимы круговая блефаропластика глаз, чек-лифтинг средней зоны лица и удаление комков Биша. Для изысканности.

Что пошло не так, она до сих пор не понимает. Но после операции чуть не погибла. "Я думала, что я умру. У меня отеки были. Отек даже пошел на шею. Я думала, что у меня отёк Квинке", - говорит Юлия.

А хирурги врачебную ошибку не признают. По словам Юлии, врачи ссылаются на её индивидуальные особенности. "Клиника пока официальных комментариев по этой истории не даёт. До результатов следственной проверки. Что касается меня, как хирурга, я не являюсь лечащим врачом и оперирующим врачом этой пациентки. А то, что сейчас муссируется в средствах массовой информации, это очень сильно меня удивляет", - рассказал Омар Халед.

Девушка, уже потратившая огромные средства на лечение, написала заявление в Следственный комитет. Юристы говорят - бороться стоит. Такие случаи - не редкость.

"Очень жаль, что врачи заняли такую позицию – я не я, хата не моя. Здесь действительно нужно предпринять ряд мер. В том числе, и по возбуждению уголовного дела. Перспектива есть. И уже в рамках дела разбираться – предоставила ли она все сведения по медицинской составляющей? Не предоставила? Утаила ли она что-то?" – говорит юрист Алишер Захидов.

"На ночь мне приходится до сих пор глаза заклеивать. Для того, чтобы они были ночью закрыты. Я нашла нескольких хирургов, которые сейчас помогают мне. Я сделала уже две реконструктивные операции. Но это только начало, потому что операций 10 мне предстоит сейчас вынести", - рассказала Юлия.

За неё действительно сейчас борются. Чтобы не заклеивала глаза. И не боялась снять маску.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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