Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Овны и Львы смогут продвинуться по карьерной лестнице

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, если научитесь действовать более мягко. Кстати, не последнюю роль в этом сыграют и симпатии противоположного пола!

Тельцы

Поддержка друзей или подписчиков в соцсетях сегодня окрылит вас. Вы также можете обнаружить интересные и полезные для себя сообщества или группы.

Близнецы

Счастливое стечение обстоятельств или неожиданная помощь поможет в работе. Начальство оценит ваши усилия, так что есть смысл выложиться сегодня по полной.

Раки

Интернет подарит вам новых друзей, поклонников или единомышленников. Вас также ждут прекрасные результаты в учебе, успешные прямые эфиры и выступления онлайн.

Львы

Вы давно ждали роста и успеха – в карьере, социальном статусе, бизнесе? Ваше время пришло! Вы получите неожиданные предложения или узнаете вдохновляющие новости.

Девы

Вас ждут приятные перемены, связанные с другими странами, путешествиями, учебой. У вас появятся новые занятия или хобби, друзья издалека или отношения с иностранцем.

Весы

Вы сможете порадоваться успехам своих детей, родителей или других членов семьи. Вообще сейчас очень хороший момент для установления гармонии в доме.

Скорпионы

Настроение отличное, ведь дела во всех сферах идут весьма неплохо. У вас есть поддержка большинства планет, поэтому действуйте смелее и не оглядывайтесь назад.

Стрельцы

У вас дома намечаются позитивные перемены, связанные с недвижимостью или земельным участком. Также может появиться возможность реализовать мечту о семейном бизнесе.

Козероги

Ваша сложность заключается в том, что вы умеете бороться, но теряетесь в безоблачные времена. Займитесь собой, почитайте книги о самопомощи, ознакомьтесь с трудами психологов.

Водолеи

Воспользуйтесь энергией звезд, которая сконцентрировалась в вашем материальном секторе. Зарабатывайте деньги, не упускайте возможность, которая бывает нечасто.

Рыбы

Это ваш день! Сегодня Солнце входит в ваш знак: с днем рождения, прекрасные представители этого знака! Загадывайте желания, стройте планы на новый личный год, мечтайте.

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