Визит посла США в здание МИД России продлился 15 минут

Салливан не стал отвечать на вопросы журналистов

Посол США в Москве провел в здании МИД России не более 15 минут. Джон Салливан не стал отвечать на вопросы журналистов.

Предполагается, что визит американского дипломата во внешнеполитическое ведомство связан с передачей Москвой ответа на письмо Вашингтона в рамках диалога по гарантиям безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля заявил, что Россия сегодня отправит США свою реакцию.

Лавров 14 февраля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована. Документ занимает 10 страниц. Позже глава МИД отметил, что Путин ответ в принципе одобрил, письмо будет опубликовано после отправки в западные столицы, передает РИА Новости.

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