Путин потребовал обеспечить рост доходов россиян

Возможны также решения по доступности медицинских услуг

Российские власти должны обеспечить рост доходов граждан, заявил президент России. Владимир Путин объявил о начале серии совещаний по подготовке послания главы государства Федеральному Собранию.

"Мы начинаем серию совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию. Это большая, комплексная и обстоятельная работа, в которой нужно учесть целый ряд важных вопросов", - заявил президент во время совещания по экономическим вопросам.

В числе важных вопросов российский лидер назвал рост доходов граждан, также возможны дополнительные решения по доступности медицинских услуг. Путин подчеркнул, обращаясь к членам правительства, что подготовка послания – задача не только президента. Глава государства оглашает совместно принятые решения, приводит слова Путина ТАСС.

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