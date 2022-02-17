Москва опубликовала свою реакцию на ответы Вашингтона по безопасности

Документ был отправлен в США через посла Салливана

Письменная реакция Москвы на ответ Вашингтона по теме гарантий безопасности отправлена в США. Это подтвердили в МИД России, отметив, что документ был передан послу Соединенных Штатов в Москве Джону Салливану.

"17 февраля с. г. приглашенному в МИД России послу США Дж. Салливану была передана следующая реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД России.

В частности, в 11-страничном документе указано, что США не отреагировали на предложение России вернуть ядерное оружие на свою территорию и отказаться от его дальнейшего развертывания вне ее пределов. Подчеркнуто, что Вашингтон не готов отказаться от дестабилизирующего курса, создавая преимущества себе и своим союзникам за счет интересов безопасности России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram