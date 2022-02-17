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Фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде

18:03
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Серебро - у Александры Трусовой

Новости из Олимпийского Пекина. Российские фигуристки доказали, что по праву являются лучшими в мире. У нашей сборной заслуженное золото и серебро в женском одиночном катании.
МОК и ISU изменили протокол турнира по фигурному катанию из-за Валиевой

Анна Щербакова блестяще исполнила произвольную программу и выиграла турнир. На втором месте – Александра Трусова. А вот лидер нашей команды Камила Валиева – осталась лишь четвертой. Она не сумела справиться с давлением, которое оказывали на нее международные спортивные чиновники. 15-летняя фигуристка дважды упала во время произвольной программы и пропустила вперед не только своих подруг по команде, но и японку Каори Сакамото.

Напомним, Валиеву обвинили в нарушении антидопинговых правил из-за того, что еще в декабрьской пробе обнаружили минимальное количество препарата для сердца. Расследование этого дела продолжается.

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