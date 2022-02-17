Москва призвала Вашингтон отказаться от политики сдерживания России

Главное требование - остановить расширение НАТО

Странам НАТО во главе с Вашингтоном пора предпринять конкретные меры по деэскалации военно-политической обстановки. Но прежде им надо отказаться от политики сдерживания России, отмечается в документе, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Меры укрепления доверия и безопасности в рамках Венского документа 2011 года адекватны современной обстановке. Для начала обсуждения возможности их обновления должны быть созданы необходимые условия. А для этого США и их союзникам следует отказаться от политики сдерживания России", - говорится в письменной реакции Москвы на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

В документе подчеркивается, что императивом остается отказ НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. МИД обращает внимание Вашингтона на то, что Москва предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике. В отсутствие такой крепкой основы любые меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков не будут устойчивыми, говорится в документе.

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