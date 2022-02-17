ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД РФ: Россия вынуждена реагировать на отказ США от гарантий безопасности

18:42
  • четверг
  • 17 февраля 2022

В том числе мерами военно-технического характера

Вашингтон намеренно выбрал удобные для него темы в предложениях Москвы по гарантиям безопасности. Пакетный характер российских предложений проигнорирован. Об этом говорится в письменной реакции на ответ американской стороны по российским предложениям.

Москва опубликовала свою реакцию на ответы Вашингтона по безопасности
Путин обсудил с Шольцем инициативы России по безопасности

Российская сторона отмечает, что даже выбранные Вашингтоном темы, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников. В МИД подчеркивают: такой подход подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности.

В МИД отметили отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения безопасности России со стороны США и союзников. В этой ситуации Москва вынуждена реагировать - в том числе мерами военно-технического характера, подчеркнуто в документе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пролет военной авиации над Красной площьядью
Пролет военной авиации над Красной площьядью
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.