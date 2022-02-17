МИД РФ: Россия вынуждена реагировать на отказ США от гарантий безопасности

В том числе мерами военно-технического характера

Вашингтон намеренно выбрал удобные для него темы в предложениях Москвы по гарантиям безопасности. Пакетный характер российских предложений проигнорирован. Об этом говорится в письменной реакции на ответ американской стороны по российским предложениям.

Российская сторона отмечает, что даже выбранные Вашингтоном темы, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников. В МИД подчеркивают: такой подход подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности.

В МИД отметили отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения безопасности России со стороны США и союзников. В этой ситуации Москва вынуждена реагировать - в том числе мерами военно-технического характера, подчеркнуто в документе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram