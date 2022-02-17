ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин разъяснил премьеру Японии суть российских предложений по безопасности

19:04
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Телефонный разговор состоялся по инициативе японской стороны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заинтересовался тем, как продвигаются переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. В телефонном разговоре, который состоялся по инициативе японской стороны, президент России Владимир Путин поделился с ним деталями работы.

МИД РФ: Россия вынуждена реагировать на отказ США от гарантий безопасности
Визит посла США в здание МИД России продлился 15 минут

"Президент России обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также рассказал Кисиде об истоках и причинах внутриукраинского конфликта. Президент России изложил принципиальные подходы Москвы к урегулированию кризиса в соответствии с минскими договоренностями, а также решениями, принятыми в "нормандском формате". Стороны обсудили также актуальные вопросы российско-японских отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.