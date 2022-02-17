Путин разъяснил премьеру Японии суть российских предложений по безопасности

Телефонный разговор состоялся по инициативе японской стороны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заинтересовался тем, как продвигаются переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. В телефонном разговоре, который состоялся по инициативе японской стороны, президент России Владимир Путин поделился с ним деталями работы.

"Президент России обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также рассказал Кисиде об истоках и причинах внутриукраинского конфликта. Президент России изложил принципиальные подходы Москвы к урегулированию кризиса в соответствии с минскими договоренностями, а также решениями, принятыми в "нормандском формате". Стороны обсудили также актуальные вопросы российско-японских отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram