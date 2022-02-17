Российские фигуристки показали высочайший уровень в Пекине

Соревнования завершились

Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине. Президент отметил яркое выступление спортсменки, её высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Ещё одной обладательницей награды в одиночном катании стала Александра Трусова. Она принесла в копилку нашей сборной серебро. И настоящей драмой обернулось выступление в финале соревнований лидера команды Камилы Валиевой.

Более радостной и одновременно драматичной развязки соревнований по фигурному катанию трудно себе представить. Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова с огромным отрывом от соперниц заняли первое и втрое места. У Камилы Валиевой, которая стала настоящей сенсацией на олимпийских играх в Пекине, и от которой ждали рекорда, лишь четвёртое место.

Помарка на акселе в самом начале выступления. Затем ошибки поспали одна за другой. Тем не менее, Камила смогла откатать произвольную программу до конца. Оценки судий она слушала со слезами на глазах, но с огромной поддержкой трибун.

Камила Валиева в последние дни испытала колоссальное давление и, кажется, не смогла с ним справиться. Ее результаты в международном союзе конькобежцев обещали назвать предварительными, а если бы она попала в тройку призеров, то церемонию награждения бы перенесли - в МОК объяснили это тем, что хотят вручить медали "правильным людям", а сделать это можно только после завершения расследования. В допинг-пробе российской фигуристки, взятой еще в декабре, обнаружили следы препарата, внесенного ВАДА в список запрещенных. Спортивный арбитраж позволил спортсменке продолжить соревнования, указав на несвоевременность уведомления о результатах теста и на то, что пробы, взятые на самой Олимпиаде, оказались чистыми. Но все эти аргументы терялись на фоне скандала, прессинг нарастал.

"Девочке 15 лет, у нее не было опыта поражений, она была настолько великолепна, что у нее не было даже возможности почувствовать в своей жизни, как это бороться со сложностями, неудачным прокатом. Очень хочется, чтобы она не сломалась, сейчас тренерскому составу предстоит невероятная работа по психологическому восстановлению своих девочек", - отметил спортивный журналист Павел Садков.

Даже после всего этого российская сборная смогла показать высочайший уровень. Анна Щербакова виртуозно выполняла сложнейшие связки и набрала больше всего баллов после короткой и произвольной программ, а Александра Трусова впервые в истории Олимпийских игр сделала пять четверных прыжков и вписала себя в историю. После награждения она заявила, что уже думает о чемпионате мира. Не заканчивается и карьера 15-летней Камилы Валиевой, которую сейчас поддерживает вся страна и ждет новых побед.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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