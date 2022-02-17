Путин призвал добиться повышения раскрываемости преступлений

Президент выступил на расширенном заседании коллегии МВД

Наступательная борьба с криминалом должна стать приоритетом для правоохранительных органов. В четверг об этом заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. Он потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений. Президент призвал обратить особое внимание на новые вызовы, связанные с проникновением криминала в область информационных технологий и телекоммуникаций.

Эту расширенную коллегию Министерства внутренних дел пришлось проводить в усеченном формате. Почти половина участников ушла на карантин в связи с коронавирусом. Но вся система МВД, отмечает президент, даже в непростых условиях пандемии действует устойчиво и надёжно. И это дает результат.

"В прошлом году продолжалась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особенно тяжких преступлений. В том числе, с применением оружия. Сократилась преступность в общественных местах, есть позитивные сдвиги и по ряду других важных направлений. Хочу поблагодарить личный состав МВД за добросовестную работу, за проявленный профессионализм, ответственность и мужество", - сказал Путин.

Мужества и профессионализма эта работа требует ежедневно. Сотрудники Патрульно-постовой службы Дмитрий Жестков и Илья Горбачев находились на обычном дежурстве, когда получили информацию о пожаре в жилом доме.

Полицейские незамедлительно направились к месту ЧП. И пока пожарные службы еще были в пути, сами начали эвакуацию жильцов. На себе вынося тех, кто не мог выбраться самостоятельно.

Спасибо майору Владимиру Пятыркину теперь говорят родители 11-летнего школьника из Мордовии. Мальчик катался на коньках и провалился под лед. Полицейский, которого позвали на помощь очевидцы, сразу бросился в воду.

"Лед был очень тоненький, он меня не выдерживал. периодически я на лед грудью напирал, чтобы его поломать и таким образом я добрался до мальчика", - рассказал майор полиции.

И таких примеров множество. Сейчас ключевой приоритет ведомства - активная и даже, по выражению Путина, "наступательная" борьба с криминалом. В прошлом году правоохранители получили возможность незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Что помогает раскрывать преступления "по горячим следам". Однако здесь, подчеркивает президент, важно не злоупотреблять полномочиями.

"Мы согласились с предложением министра, с вашими предложениями о том, что работа по "горячим следам" является чрезвычайно важной для раскрытия. Но и опасения правозащитников не лишены определённых оснований. Прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", - сказал Путин.

Новое время ставит перед правоохранителями новые вызовы. Так, продолжает расти число преступлений в киберпространстве. Где сейчас действует целая армия аферистов. Причем, абсолютно беспринципных.

"Жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью. У преступников нет ничего святого, только бы деньги урвать. Считаю, что нужно самым серьёзным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций", - заявил Путин.

И ведь в этот криминальный бизнес часто вовлекают несовершеннолетних. Число преступлений с их участием ежегодно увеличивается. Поэтому особое внимание, говорит глава государства, нужно уделять профилактике.

"Вооружённые нападения в учебных заведениях, случаи насилия над детьми, вовлечение их в незаконный оборот наркотиков и в экстремистские акции - все эти факторы, они, к сожалению, не единичны. В этой связи считаю важным консолидировать усилия органов власти, всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям", - сказал Путин.

На новый уровень должна выйти и борьба с экстремизмом. В 2021-м число преступлений на этой почве выросло более чем на четверть. Эффективная борьба с этой угрозой прямо связана с миграционной сферой. Мигранты-правонарушители должны быть высланы из страны с последующим запретом на въезд.

В числе приоритетных задач и декриминализация экономики, борьба с коррупцией, и хищением бюджетных средств, пресечение наркотрафика. Отдельно отмечают на коллегии необходимость обеспечить сотрудников современной техникой, средствами связи. А также позаботиться о росте зарплаты и соцгарантиях.

"В числе основных направлений остается предоставление социальных гарантий сотрудникам и пенсионерам. По сравнению с 2020-м годом количество семей, получивших единовременную социальную выплату для приобретения и строительства жилья, увеличилось на 15 процентов, усовершенствован порядок социального обеспечения", - рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Эта работа будет продолжена. Ведь от правоохранительных органов зависит то, как будет функционировать вся система государственного управления, говорит президент.

"Прошу вас только не забывать о том, что от качества вашей работы зависят судьбы людей. Вот что самое главное", - сказал Путин.

И этот принцип всегда будет лежать в основе работы правоохранительных органов.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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