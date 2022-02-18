Туристы не увидят альпака Стопку до лета

У крымского парка миниатюр нет лицензии

В духе времени. В крымском парке миниатюр новорождённому детёнышу альпака дали необычное прозвище - Стоп Коронавирус. Всё из-за особого окраса: мордочку белоснежного малыша будто закрывает защитная маска чёрного цвета. Дополняют образ тёмные пятна на ногах, напоминающие перчатки.

Пока взрослые пытаются перекричать друг друга в борьбе за лакомство, детеныш робко познает мир. На людей смотрит заинтересованно, но близко не подходит, предпочитает держать дистанцию.

Имя для нового обитателя придумали посетители. Кто-то из них заметил, что черное пятно на мордочке очень напоминает медицинскую маску. Так и назвали – Стоп Коронавирус. Или просто – Стопка. Работники парка уже шутят – такой внешний вид будет напоминать о необходимости носить средства индивидуальной защиты во время пандемии.

Есть и перчатки – так называют черные пятна на кончиках ног. Особый окрас – наследственные гены. Мама Чернушка, а папа Беляш – эти имена родители получили из-за своей расцветки.

"Вот отец, вот мать, а вот прекрасное дитя, которое родилось в рождественскую ночь. И теперь оно совершенно спокойно пьет мамашку, поэтому мы уже не волнуемся за ее здоровье", - рассказал Виктор Жиленко, директор парка миниатюр.

Детеныш появился на свет в рождественскую ночь. И после непродолжительного карантина присоединился к другим альпака в общем вольере.

"Они очень дружелюбные животные. Когда мы выпустили, его все обнюхали, познакомились и приняли очень хорошо", - говорит Ольга Фадеева, сотрудник парка миниатюр.

Стопка - не единственный альпака в маске. В вольере есть похожее животное. Но у старшего сородича, помимо мордочки, коричневые пятна на глазах, ушах и спине, поэтому его окрас не бросается в глаза. Даже когда он позирует, чтобы получить угощение.

"Обычно они едят сено, морковку, яблочки, даже тыквочку любят. Для угощения мы даем кукурузные палочки. Малыш только материнское молоко сосет и пытается грызть соломку, траву какую-нибудь", - сказал Эльдар Люманов, сотрудник парка миниатюр.

Пока парк закрыт. Нет лицензии. С этого года она обязательна для всех учреждений, где работают с животными. Требования касаются безопасности посетителей и условий содержания питомцев. Территория сейчас на реконструкции. Работники уверяют, что разрешение будет получено к началу туристического сезона, поэтому летом гости полуострова смогут познакомится с уникальным обитателем. К тому моменту у обаятельного детеныша наверняка появится и неотразимая улыбка, как у мамы и папы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Бахчисарай, Республика Крым.

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