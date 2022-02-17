Зеленского расстроили сообщения о датах "вторжения" на Украину

Эта информация работает против Киева

Украина несет потери из-за сообщений с датами российского "вторжения" в эту страну. В обществе подогреваются панические настроения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Все эти даты и паника - все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - цитирует Зеленского ТАСС.

По словам украинского лидера, из-за этих сообщений страна несет потери по всем фронтам. В частности, из-за панических настроений, считает Зеленский, не удается поднять зарплаты военным, медикам и учителям – ставки на кредиты просто взлетели. "Дату вторжения" России на Украину периодически объявляют, со ссылкой на "высокопоставленные источники", западные СМИ. День "нападения" им неоднократно пришлось переносить, последним был назван срок 20 февраля.

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