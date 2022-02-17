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Путин поздравил Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине

20:10
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Президент России отметил также подруг фигуристки по сборной

Анна Щербакова получила телеграмму от Владимира Путина. Президент России поздравил российскую фигуристку с победой на Олимпиаде в Пекине.

Фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде
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"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал", - говорится в телеграмме. Текст опубликован на сайте Кремля.

Президент пожелал Щербаковой новых достижений. Путин подчеркнул, что звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр  - достойная награда за труд, упорство и целеустремленность спортсменки. Российский лидер также передал самые добрые слова тренерам Щербаковой и ее подругам по сборной.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала "золото" в соревнованиях в одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка Александра Трусова на втором месте, японка Каори Сакамото – на третьем. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы Игр, заняла четвертое место.

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