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Вашингтон отменил гастроли "Мариинки" в США

20:49
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Это объяснили "множеством факторов", включая коронавирус

Весенние гастроли балета Мариинского театра в столице США отменяются. Об этом объявил вашингтонский Кеннеди-центр, объяснив свое решение "множеством факторов", включая пандемию коронавируса.

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"В силу множества факторов, включая в первую очередь сохраняющиеся условия, связанные с глобальной пандемией COVID-19, Кеннеди-центр и Мариинский балет пришли к взаимному заключению, что запланированное на этот год взаимодействие не представляется возможным", - цитирует сообщение РИА Новости.

Балет из Санкт-Петербурга собирался показать в Вашингтоне "Драгоценности" Джорджа Баланчина. Отмечается, что Кеннеди-центр и труппа "Мариинки" рассчитывают на сотрудничество в следующих сезонах.

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