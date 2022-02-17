Российские Ту-22м3 три часа патрулировали небо над Белоруссией

Полет прошел в рамках учений "Союзная решимость-2022"

Трехчасовой патрульный полет в воздушном пространстве Белоруссии выполнили два российских дальних бомбардировщика Ту-22м3. Патрулирование отрабатывалось в рамках учений "Союзная решимость-2022".

"В ходе проведения совместного учения "Союзная решимость-2022" два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что после полета самолеты вернулись на аэродром базирования. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России, передает "Интерфакс".

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