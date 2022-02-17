Женщина пострадала при обрушении здания завода в Петербурге

Рухнул фасад на площади 150 квадратов

Один человек пострадал, два автомобиля разбиты в результате обрушения фасада здания в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в одном из корпусов бывшего завода "Красный треугольник", сообщили в пресс- службе ГУ МЧС по Северной столице.

"Обрушение фасада произошло в бывшем здании завода "Красный треугольник" на площади 150 квадратных метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева, извлечена, находится в сознании, передана бригаде СМП для осмотра", - говорится в сообщении. Медики, в свою очередь, сообщили, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Промышленный комплекс "Красного треугольника" находится на Обводном канале, в исторической заводской зоне Петербурга. Он насчитывает около 150 корпусов, признан объектом культурного наследия. Инциденты в заброшенных производственных цехах происходят с завидной регулярностью. Прошлой осенью обрушилась крыша одного из корпусов, годом ранее на "Красном треугольнике" произошло два пожара, передает ТАСС.

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