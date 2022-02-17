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Пять человек пострадали в ДТП на севере Москвы

21:48
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Водитель одного из автомобилей не справился с управлением

Пять человек пострадали в столкновении легкового автомобиля и "ГАЗели" на севере Москвы. ДТП произошло на первом километре Международного шоссе. Водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, столкнулся "ГАЗелью", которая двигалась в попутном направлении. В этом автомобиле находились работники коммунальной службы Химок.

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"От удара автомобиль "ГАЗель" опрокинулся, после чего на него совершил наезд водитель автомобиля Nissan. Предварительно, в аварии ранения получили пять человек - все пассажиры "ГАЗели", - сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы.

Транспорт на месте происшествия движется по одной полосе из трех. Остальных участников ДТП осматривают медики, передает РИА Новости.

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