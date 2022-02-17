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Байден сбежал от журналистов после своего обращения к россиянам

22:07
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Президент США избегает вопросов представителей СМИ

Представители американских СМИ недовольны манерами президента США. Джо Байден, зачитав речь об Украине 15 февраля и обратившись к россиянам, быстро ушел с трибуны, не дождавшись вопросов журналистов.

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"Байден не изменяет привычке избегать вопросов от журналистов как по международным, так и по внутренним проблемам", — отметила ведущая телеканала Fox News.

Президент США 15 февраля выступил с речью, во время которой утверждал, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он вновь сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации. Обозреватель того же телеканала Джо Конча отметил, что после подобных заявлений         надо ответить хотя бы несколько вопросов прессы, а не сбегать с поля.

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