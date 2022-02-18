Постпред США при ООН заявила о "вторжении" России в Восточную Европу

По словам дипломата, Москва "действует в присущей ей манере"

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в эфире CNN, что в ситуации вокруг Украины Вашингтон "готовится к любому развитию событий и открыто делится с миром своими наблюдениями".

По словам дипломата, Россия "действует в присущей ей манере".

"Они разместили войска на границе. Мы наблюдали это, когда они вторгались в Крым. Мы видели это, когда они вторгались в другие части Восточной Европы", - сказала постпред США.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Назывались даже конкретные даты - 15 и 16 февраля. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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