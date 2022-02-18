ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Постпред США при ООН заявила о "вторжении" России в Восточную Европу

08:30
  • пятница
  • 18 февраля 2022

По словам дипломата, Москва "действует в присущей ей манере"

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в эфире CNN, что в ситуации вокруг Украины Вашингтон "готовится к любому развитию событий и открыто делится с миром своими наблюдениями".
Песков назвал фейком новую дату "вторжения" России на Украину

По словам дипломата, Россия "действует в присущей ей манере".

"Они разместили войска на границе. Мы наблюдали это, когда они вторгались в Крым. Мы видели это, когда они вторгались в другие части Восточной Европы", - сказала постпред США.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Назывались даже конкретные даты - 15 и 16 февраля. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Линда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.