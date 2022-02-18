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Глава МОК раскритиковал тренеров и окружение Валиевой

08:30
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Девушке не создали комфортные условия, считает Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на пресс-конференции, что тренеры Камилы Валиевой "холодно ее встретили со льда" после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

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Допинг-проба "Б" Валиевой пока что остается не вскрытой

"Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке", - сказал глава МОК (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что у него нет уверенности в окружении Валиевой, для которой сейчас наиболее важна поддержка семьи и вообще всех окружающих. Бах также выразил надежду на то, что пережитый девушкой на ОИ опыт "не станет по-настоящему драматичным".

В четверг в Пекине в женском одиночном катании Валиева стала лишь четвертой, хотя лидировала после короткой программы. До этого положительный результат дала взятая в конце декабря допинг-проба спортсменки. Расследование дела фигуристки, ставшей на ОИ-2022 чемпионкой в командных соревнованиях, продолжается.

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