Россияне смогут отзывать у банков согласия на обработку данных

ЦБ разрабатывает специальную платформу

В ЦБ сообщили, что граждане России смогут отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые они ранее предоставляли банкам, пишет газета "Известия".

Уточняется, что сейчас регулятор обсуждает запуск специализированной платформы, которая позволит упростить процесс предоставления данных разных финансовых организаций. На ней человек сможет управлять этими согласиями - как это происходит, например, в "Цифровом профиле" с информацией из госисточников.

"При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например, возвращает кредит", - отметили эксперты.

В обсуждении нововведения принимают участие в том числе "Газпромбанк", МКБ, ВТБ и ПСБ.

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