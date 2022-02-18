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Россияне смогут отзывать у банков согласия на обработку данных

08:30
  • пятница
  • 18 февраля 2022

ЦБ разрабатывает специальную платформу

В ЦБ сообщили, что граждане России смогут отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые они ранее предоставляли банкам, пишет газета "Известия".
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Уточняется, что сейчас регулятор обсуждает запуск специализированной платформы, которая позволит упростить процесс предоставления данных разных финансовых организаций. На ней человек сможет управлять этими согласиями - как это происходит, например, в "Цифровом профиле" с информацией из госисточников.

"При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например, возвращает кредит", - отметили эксперты.

В обсуждении нововведения принимают участие в том числе "Газпромбанк", МКБ, ВТБ и ПСБ.

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