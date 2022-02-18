Названы симптомы "омикрона" у привитых

Всего их восемь

Как написало со ссылкой на норвежских ученых издание Eurosurveillance, у полностью вакцинированных от коронавируса людей при заражении штаммом "омикрон" могут наблюдаться восемь симптомов.

Речь идет о насморке, боли в горле, чихании, кашле, головной боли, усталости, мышечных болях и лихорадке. Кроме того, некоторые пациенты жалуются на затрудненное дыхание, снижение аппетита, вкуса и обоняния.

Омикрон-штамм обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Он отличается повышенной заразностью, поражая в том числе вакцинированных. Вместе с тем специалисты указывают на то, что течение COVID-19 при "омикроне" легче - особенно у прошедших полный курс вакцинации.

Новый вариант уже стал доминирующим в мире.

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